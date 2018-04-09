الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، بشدة الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية ، مما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات من المدنيين الأبرياء ، ووصفه بأنه جريمة حرب بشعة تجرد مرتكبوها من كل القيم الأخلاقية والانسانية، وينبغي أن يقدموا للعدالة.وقال معاليه : إن هذه الجريمة البشعة تمثل انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي الإنساني ، واتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة البشعة، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته بحماية المدنيين السوريين، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمهجرين السوريين، وإلى كافة المناطق المحاصرة تنفيذا لقرار المجلس رقم 2254.// انتهى //22:11ت م