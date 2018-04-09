رياضي / الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية
الاثنين 1439/7/23 هـ الموافق 2018/04/09 م واس
الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم ، رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية دينيس ماسيقليا.
ونقل سموه خلال اللقاء تحيات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ .
كما ناقش الطرفان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وبحث سبل تطوير العلاقات وتكثيف التعاون بينهما.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية السعودية .
// انتهى //
22:33ت م