الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم ، رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية دينيس ماسيقليا.ونقل سموه خلال اللقاء تحيات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ .كما ناقش الطرفان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وبحث سبل تطوير العلاقات وتكثيف التعاون بينهما.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية السعودية .// انتهى // ‏22:33ت م