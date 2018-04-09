بيروت 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واساقترب فريق الفيصلي الأردني من بلوغ الدور الثاني لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الوحدة السوري بهدفين مقابل هدف اليوم ، فيما تعادل الأنصار اللبناني مع ظفار العماني بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة.ويتصدر الفيصلي برصيد 10 نقاط، مقابل 7 نقاط للأنصار الثاني، و5 لكل من الوحدة الثالث وظفار الرابع.وفي الجولة السادسة والأخيرة في 23 أبريل، يلتقي الفيصلي مع الأنصار في عمان حيث فاز الفيصلي 3-1 ذهاباً ، وظفار مع الوحدة في صلالة .// انتهى //22:35ت م