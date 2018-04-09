رياضي / كأس الاتحاد الآسيوي : الفيصلي الأردني يقترب من الدور الثاني بفوزه على الوحدة السوري
الاثنين 1439/7/23 هـ الموافق 2018/04/09 م واس
بيروت 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واس
اقترب فريق الفيصلي الأردني من بلوغ الدور الثاني لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الوحدة السوري بهدفين مقابل هدف اليوم ، فيما تعادل الأنصار اللبناني مع ظفار العماني بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة.
ويتصدر الفيصلي برصيد 10 نقاط، مقابل 7 نقاط للأنصار الثاني، و5 لكل من الوحدة الثالث وظفار الرابع.
وفي الجولة السادسة والأخيرة في 23 أبريل، يلتقي الفيصلي مع الأنصار في عمان حيث فاز الفيصلي 3-1 ذهاباً ، وظفار مع الوحدة في صلالة .
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22:35ت م