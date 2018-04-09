الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسزار وفد من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم ، مقر نادي الهلال السعودي .وجاءت تلك الزيارة ضمن برنامج " الفيفا " لفحص لاعبي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .من جهة أخرى أقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حصة تدريبية مسائية استعدادا لمواجهة الفتح على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض مساء الخميس المقبل.ويلتقي الفريقان في ختام مباريات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج رسميا باللقب ، للموسم الثاني على التوالي .// انتهى //22:36ت م