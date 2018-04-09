الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسرعى صـاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الريـاض، مساء اليوم ، حفل الخريج والوظيفة الثاني والعشرين الذي ينظمه معهد الإدارة العامـة ، في مركز الملك سلمـان للمؤتمرات بالمركز الرئيس للمعهد بالرياض ، الذي يستمر لمدة ثلاثـة أيام ، ويتضمن فعاليات متعددة ، أبرزها الاحتفال السنوي بخريجي برامج المعهد الإعدادية، وإقامة معرض للتوظيف، وتنظيم لقاءات للتوظيف تجمع خريجي المعهد بالجهات الراغبة في استقطابهم لتعريفهم بأنظمة العمل والمزايا الوظيفية ، وكذلك إقامة لقاءات مع شخصيات ناجحة لعرض تجاربها ونقل خبراتها للخريجين المقبلين على الدخول في الحياة العملية .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل ، معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان ، ومعالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي ، ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم بدأت مسيرة الخريجين ، بعد ذلك ألقى معالي مدير عام المعهد الدكتور مشبب القحطاني كلمته بهذه المناسبة رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض ، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل ، مؤكداً أن رعاية سموه لهذه الفعاليات إنما هي امتداد لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، بتأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاعين الحكومي والخاص.وهنأ معالي مدير عام معهد الإدارة العامة ، الخريجين متمنياً لهم حياة عملية موفقة وناجحة، مؤكداً أن المعهد تلقى أكثر من أربعة آلاف عرض وظيفي لخريجيه البالغ عددهم هذا العام 1205 خريجين وخريجات في كل من المركز الرئيسي للمعهد بالرياض، وفرعيه بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، والفرع النسوي بالرياض .بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم كلمة رجال الأعمال، ثم عرض فيلم بعنوان (عنصر القوة والطموح) ، بعد ذلك تم تكريم الخريجين المتفوقين ، ثم جرى تكريم الرعاة والممولين .بعد ذلك أعلنت جائزة المعهد للفائز بتدريب أكبر عدد من دارسيه، وفازت بها هذا العام مدينة الملك فهد الطبية، ثم أعلنت جائزة المعهد للفائز بتوظيف أكبر عدد من خريجي برامجه الإعدادية وفازت بها هذا العام مجموعة سامبا المالية .عقب ذلك تشرف معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان الحمدان بتقديم درع المعهد التقديري لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز راعي الحفل .بعد ذلك تفضل سمو أمير منطقة الرياض بإفتتاح معرض التوظيف، الذي أقامه المعهد لاستقبال طالبي التوظيف من خريجي المعهد وغيرهم ، وتجول سموه في أرجاء المعرض الذي شارك به أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية ، والتقى بمسؤولي الجهات وممثليها ، وشدد سموه على أهمية توظيف الشباب السعودي المؤهل ، وفتح الفرص أمامهم، وتشجيعهم، كونهم عماد المستقبل، ويعتمد عليهم الوطن بعد الله في بناء مستقبله، وإزدهاره.‏// انتهى //22:47ت م