جدة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز ، معرض " صالون المجوهرات " في نسخته التاسعة ، بمشاركة 50 شركة تمثل 11 دولة وذلك بفندق هيلتون جدة .وتجول سموه في أجنحة المعرض الذي يضم أشهر التصاميم العالمية ويقدم أحدث الابتكارات في الألماس والأحجار الكريمة والساعات النادرة والتحف الثمينة, واستمع لشرح مفصل من رئيسة اللجنة المنظمة هيا السنيدي وفريق العمل .وعبر سمو الأمير فيصل بن نواف عن إعجابه بالتصميمات التي صاغتها الأنامل السعودية في جناح المصممات الواعدات الذي يظهر للمرة الأولى خلال النسخة الحالية .وأعرب سموه عن سعادته باستضافة مثل هذه المعارض وحضور هذا العدد الكبير من الشركات الدولية التي تعرض أحدث إبداعاتها من الألماس والأحجار الكريمة والهدايا النادرة، مشيرا إلى أن السوق السعودي بات محط أنظار العالم، متوقعا أن يتحول إلى أحد أكثر الأسواق العالمية جذباً للمستثمرين.وأكد أن الوطن يفتخر بأبنائه من الشباب والفتيات كونهم رأس المال الحقيقي، والجوهر الأصلي الذي ترتكز عليه كل خطط التنمية، وبدورهم اللافت في تنظيم صالون المجوهرات، والصورة المشرفة التي رسموها أمام العارضين والمشاركين, منوها بالدعم الذي توليه الحكومة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للشباب وتمكينه للقيام بمسؤولياته على أكمل وجه.من جهتها أشارت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض هيا السنيدي إلى أن الدول المشاركة في المعرض تتنافس عبر مجموعة من الشركات العالمية في تقديم أحدث منتجاتها في المجوهرات عبر كرنفال سنوي يعد الأرقى في السعودية والخليج، لافتة إلى النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الثمانية الماضية التي كانت حافزاً لمواصلة المعرض في نسخته الحالية .// انتهى //22:54ت م