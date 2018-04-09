لندن 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأجرى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي المكلف جون سوليفان، تناول آخر التطورات في مدينة دوما السورية، خاصة الهجوم الأخير بواسطة الأسلحة الكيمياوية.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أن الجانبين اتفقا على أن تقارير وسائل الإعلام وتلك الواردة من مكان الحادثة تشير إلى أنها تحمل نفس بصمات الهجمات الكيمياوية السابقة التي شنها نظام بشار الأسد، كما أكدا وقوفهما معاً من أجل الدفاع عن اتفاقية الأسلحة الكيمياوية والتأكد من محاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة المروعة.كما تطرق الجانبان إلى ضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا في هذا الخصوص.// انتهى //22:56ت م