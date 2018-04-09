عرعر 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واستنظم الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" بمنطقة الحدود الشمالية غداً ، الملتقى الأول للتوحد 2018 ، وذلك في مستشفى مجمع الأمل بعرعر .ويهدف الملتقى إلى توعية المجتمع بطبيعة حالات التوحد، ودعم الحقوق والممكنات، والعمل على تعزيز قيم العدالة للوصول لمجتمع حيوي وبيئة عامرة .وسيشتمل الملتقى على عدد من المحاضرات يقدمها متخصصون في مجال التربية الخاصة ، بغرض التعريف بالتوحد ، وأعراضه ومدى تأثيرها على الطفل ، والتوعية بدور الأسرة تجاه الطفل المصاب بالتوحد ، وكيفية التعامل مع المصاب بطيف التوحد .مما يذكر أن اليوم العالمي للتوحد يصادف شهر إبريل من كل عام ، وهو يوم عالمي يخصص لمرض التوحد ويهدف إلى التعريف بمرض التوحد ودعوة الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى نشر الوعي العام بهذا المرض .// انتهى //23:11ت م