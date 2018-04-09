عام / أمير منطقة الباحة يقدّم واجب العزاء لأسرتي فالح وعلي الغامدي - رحمهما الله -
الاثنين 1439/7/23 هـ الموافق 2018/04/09 م واس
الباحة 23 رجب 1439هـ الموافق 09 أبريل 2018م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، واجب العزاء في وفاة الشيخ فالح بن صالح بن مهدي الغامدي ، والشيخ علي بن وافية الغامدي - رحمهما الله -.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدين ويسكنهما فسيح جناته ، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.
من جهته أعرب ذوو الفقيدين , عن شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته لهم , داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن ما قدم خير الجزاء وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .
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