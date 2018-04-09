الباحة 23 رجب 1439هـ الموافق 09 أبريل 2018م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، واجب العزاء في وفاة الشيخ فالح بن صالح بن مهدي الغامدي ، والشيخ علي بن وافية الغامدي - رحمهما الله -.وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدين ويسكنهما فسيح جناته ، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.من جهته أعرب ذوو الفقيدين , عن شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته لهم , داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن ما قدم خير الجزاء وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .// انتهى //23:36ت م