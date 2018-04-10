الأمم المتحدة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسشنّت فرنسا هجوماً حاداً على روسيا بسبب الهجوم الكيميائي المفترض الذي استهدف السبت الماضي مدينة دوما السورية.وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم حول سوريا " إن الدعم العسكري الروسي والإيراني موجود على الأرض وعلى جميع مستويات آلة الحرب السورية، وما من طائرة سورية تقلع من دون أن يتم إبلاغ الحليف الروسي"، مشدداً على أن الهجوم على دوما وقع إما بموافقة ضمنية أو صريحة من روسيا أو رغماً عنها وعن وجودها العسكري".// انتهى //00:11ت م