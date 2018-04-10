الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأكد المشاركون في جلسات المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم " تعليم 2018" ، أن تعليم الطفل في سن مبكر ضرورة لبناء الشخصية والنجاح في المسيرة العلمية والعملية .جاء ذلك خلال أوراق عمل منوعة قدمها خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية عن " التعليم الشامل لتعزيز نمو الطفل"، حيث قدم المشرف الأكلينيكي في قسم علم الإتصال والإضطرابات في مستشفى ولاية "ماسثيوتس" الأمريكية الدكتور تشارلز هاينزفي ، في إحدى الجلسات التي أدارها الدكتور أحمد التميمي من جامعة الملك سعود ، ورقة عمل بعنوان " التنبؤ المبكر والوقاية من عسر القراءة قبل الدخول للمدرسة " ، مشيرا إلى ضرورة تحديد نسبة نقاط الضعف لتعزيزها وعلاجها ، واستخدام الممارسات والأدوات لتأمين المهارات الأساسية .وأشار إلى أن التركيز على القراءة والكتابة في سن الروضة يتم الضمان من خلاله على عدم فشل الطفل تعليمياً في المستقبل، مشيراً إلى تقديمهم في أمريكا للكثير من البحوث إحداها باللغة العربية ، وضرورة معرفة الطفل للمهارات الكلامية ومهارات الإستماع والسرعة والطلاقة والكتابة .من جانبها تحدثت الدكتورة لينا إهري من قسم علم النفس التربوي في جامعة المدينة بنيويورك ، في ورقتها " كيف يتعلم الأطفال قراءة الكلمات، نماذج تدريس فاعلة " ، مستعرضة بعض النماذج للتعليم المبكر .فيما أوضح إدوارد بيفوي من جامعة "كولورادو" الأمريكية في ورقته " قوة الأقران.. متسائلاً لماذا تحدث نسبة الأقران فرقاً في عملية الدمج ؟ " ، مشيرة إلى أمريكا لديهم دراسة امتدت على مدى 20 عاماً عن دمج الطلاب ذوو الإحتياجات الخاصة مع الطلاب الأصحاء ، وأثمرت عملية دمجهم في مدارس الولايات المتحدة الأمريكية في تعلمهم بشكل أسرع ، مشيراً إلى إمكانية تعليم الأطفال في المنزل دون إرسالهم للروضات ، بشرط وجود إستراتيجية وخطة واضحة ومدروسة لتعليمهم المهارات.// يتبع //00:18ت م

وتناولت جلسة "الاستثمار في تعليم الطفولة المبكرة " ، محور التعليم المبكر وأثره في المستقبل ، حيث أكدت مديرة مؤسسة الصين لتطوير البحوث ماري يونغ ، أهمية الخبرات التي تمنحها الأسرة والبيئة للطفل والتطور الإدراكي والمعرفي إضافة إلى نوعية العلاقات والعاطفة ،الناتجة عن تفاعل الطفل مع أسرته ، مفيدة أن التعلم أمر مهم في المدرسة وتشاركة جهات عديدة مباشرة وغير مباشرة .وتناولت نائب مدير منظمة READ NATION سارة واتسون جانب التمويل والدعم للنهوض بمؤسسات الطفولة من خلال برامج الخدمة المجتمعية والمشاركة فيها ، وتحفيز الداعمين والممولين وجعلهم شركاء في ظل وجود فجوة بين خبراء الطفولة وبين رجال الأعمال .فيما استعرض الرئيس التنفيذي لشركة KINDER CARE للتعلم ، توم دايف ، أسباب تطور الشركة ونموها وأهمها : تطوير المعلمين وتدريبهم ، من خلال اشراك المعلمين بتطوير المناهج ، وتحسين الدخل والمكافئات وركز على بناء قدرات المعلمين والتحفيز لجعلهم شركاء في التطوير ، حيث خدمة الشركة أكثر من 64 ألف طفل.كما تناولت الأستاذة إلهام الدخيل نماذج مبتكرة يمكن استثمارها داخل المملكة ، على أن تكون هذه النماذج سهلة التنفيذ وغير مكلفة ومساعدة وزارة التعليم في تطوير رياض الأطفال من خلال مبادرتين هما : ( مبادرة الروضات والحضانات المتنقلة، والسماح بتأسيس مساحات داخل المنازل للأمهات اللواتي يملكن الأمكانيات الجيدة والتعليم والخبرة للتعامل مع الأطفال ) لتكون هذه المشروعات الصغيرة ربحية وذات جدوى اقتصادية مناسبة للأسر من ذوي الدخل المحدود لتحقيق الهدف الساعي لتمكين التعليم لجميع الأطفال من مختلف المستويات المادية .بدورها أشادت الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعليم أليس أولبرايت ، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تصدر قائمة المتبرعين الدوليين للمنظمات الإنسانية والدولية وخدمات الإغاثة وإعادة التعمير بعد الحروب ، مستشهده بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، ودورها في الأعمال الإغاثية، متمنية أن يتم التركيز على التعليم وبالأخص تعليم الفتيات وتأهيل المعلمات في تلك المناطق .وأكدت أولبرايت أن منظمتها تعمل مع الحكومات والبنك الدولي واليونسيف وجميع الجهات الممولة والمتابعة للخدمات في الأماكن النائية ، لتحسين أوضاع التعليم في أكثر من 65 دولة فقيرة .// انتهى //00:18ت م