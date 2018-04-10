القدس المحتلة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها أمس، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الخان الأحمر بين القدس، وأريحا؛ بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.ووفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، فإن المصاب مرشود من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، يقبع في قسم العناية المكثفة بمستشفى هداسا عين كارم، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.وحمّل نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الجريح مرشود ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة لـ (215) شهيداً.وفي شرق قطاع غزة، أصيب ستة فلسطينيين بينهم مسعف، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقالت مصادر طبية في غزة، إن حصيلة أحداث "مسيرة العودة" في يومها الـ 11 شرق قطاع غزة بلغت 6 إصابات بجروح مختلفة، بينها إصابة مسعف من طواقم الهلال الأحمر شرق البريج، و 4 إصابات شرق خان يونس، وإصابة واحدة شمال القطاع.// انتهى //00:25ت م