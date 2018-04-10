الدمام 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسدشن معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اليوم، صفحة أدلة المستخدم لأنظمة الجامعة الإلكترونية، بحضور وكيلة التطوير الإداري الدكتورة ابتسام المثال، وذلك بمبنى المؤتمرات الرئيسي بمقر الجامعة بالدمام.وأثنى الدكتور الربيش على الجهد المبذول في هذا المشروع الذي انطلق من خطة الجامعة للتحول الإلكتروني وتقديم الخدمات بما يتناسب مع التطلعات والرؤى المستقبلية في استخدام الأنظمة الإلكترونية التي من شأنها تسريع وتيرة العمل بجودة عالية وهذا ما تحرص الجامعة وتحفز موظفيها وكافة إداراتها للتعامل به لتقديم خدمة متكاملة للمستفيدين من منسوبي الجامعة من طلاب وموظفين وأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية، إضافة إلى المستفيد الخارجي .وأشار إلى أن تحسين إجراءات العمل بالجامعة وتطويرها جاء للتكامل مع المشروعات الوطنية في التعاملات والتحولات الإلكترونية في كافة المعاملات وهذا ما تسعى الجامعة لتطبيقه، وقطعت شوطاً كبيرا فيه على مدى السنوات الماضية ولايزال التطوير مستمراً من أجل مواكبة المستجدات كافة لتقديم خدمات مميزه وذات جودة عالية .من جانبها عدّت وكيلة التطوير الإداري بالجامعة أن مشروع " رصد وجمع وإدخال خدمات الجامعة " الذي دشنه مدير الجامعة أحد المشروعات المتقدمة التي عملت عليها الوكالة خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن العمل على تنفيذ المشروع يأتي في إطار ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية ولما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن هذا المشروع أسند للجنة وضعت الهيكلة والسياسات العامة لعملها ومهامها وخطتها التنفيذية وتشكيل فريق العمل للمشروع من منسقين في الإدارات والأقسام في الجامعة، ومتابعة انجاز الأعمال من خلال مؤشرات الأداء والمساهمة في إقتراح الخطط .وأضافت أن الوكالة نفذت خطة زمنية مكونة من ست مراحل نتج عنها تقديم 214 خدمة إلكترونية تقدم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة و 149 دليلاً مستخدماً على صفحة الجامعة الإلكترونية وسترتفع هذه الأرقام خلال الفترة القادمة حيث ستعمل الوكالة بالتعاون مع جهات عديدة في الجامعة على تطوير الآليات والعمل نحو التحول الإلكتروني في أقرب وقت وهذا ما سيساعد المستفيد من تتبع الخدمات والمعاملات دون الحضور الشخصي، إضافة إلى استفادة الجهات الخارجية من الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع على صفحات الموقع الإلكتروني.وأفادت الدكتورة المثّال أن الجامعة من إحدى الجامعات الأوائل اللاتي عملت بهذا المشروع وستحقق من خلاله خدمات ذاتية ترقى للمستوى المطلوب لكل من الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية وزوار الجامعة والموظفين .وفي ختام حفل التدشين كرم معالي مدير الجامعة المشاركين ومنسقي الجهات لجهودهم الفعالة في المشروع .يذكر أن هذه الصحفة تعد إحدى مشروعات وكالة التطوير الإداري بالجامعة وتهدف إلى تحسين اجراءات العمل بالجامعة وتطويرها لملائمة الخطة الإستراتيجية لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل نحو التحول الإلكتروني في جميع التعاملات التي تقدمها لعملائها ومنسوبيها والمستفيدين من خارج الجامعة .// انتهى//00:30ت م