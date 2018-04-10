باريس 23 رجب 1439هـ الموافق 9 أبريل 2018م واسبحضور معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد العواد، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الفرنسية، السيد إيمانويل هوج ، وقع مركز التواصل الحكومي في المملكة، اليوم مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء الفرنسية (اي اف بي) في باريس، والتي تعتبر أول وكالة أنباء في العالم، وإحدى أهم وكالات الأنباء في العالم.وقد جاء توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الجمهورية الفرنسية.وتركز مذكرة التفاهم على أربعة محاور رئيسة هي تدريب عدد من منسوبي العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في الأجهزة الحكومية والإعلاميين السعوديين في مقر الوكالة بباريس ومقر المركز بالرياض ، وعقد ورش عمل متخصصة في الدولتين ، وإعداد أدلة صحفية إرشادية في كتابة الخبر، والتبادل الثقافي والمعرفي .ووقع مذكرة التفاهم المدير العام لوكالة الأنباء الفرنسية فابريس لاكروا، ، ومدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله المغلوث .يذكر أن وكالة الأنباء الفرنسية تأسست عام 1835م، وبدأت كوكالة أنباء سياسية، استخدمت عربات الأحصنة لإيصال الرسائل الإخبارية، إضافة إلى الحمام الزاجل والقطارات ، ويعمل بها حالياً نحو 1500 صحفي لرصد ونشر كل ما يحدث في العالم وتستخدم أفضل التقنيات والممارسات الإعلامية في صناعة وبث الخبر.// انتهى //00:34ت م