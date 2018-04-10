سكاكا 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال في محافظة دومة الجندل مساء اليوم، جموع المواطنين ومشايخ القبائل والمسؤولين ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة .وفور وصول سموه لصالة الاستقبال صافح الجميع الذين قدموا التهنئة لسموه بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف .بعد ذلك ألقى محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط كلمة بهذه المناسبة جاء فيها : " باسم أهالي محافظة دومة الجندل نرحب بمقدم سموكم أجمل ترحيب ونقدم لسموكم التهنئة بثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتعيين سموكم أميراً للمنطقة ، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير المنطقة السابق على ما قدم لهذه المنطقة من تطور وبناء .وقال : إن محافظة دومة الجندل تعد من أهم الوجهات السياحية بالمنطقة من خلال ما تمتلكه من مقومات سياحية تنوعت بين الآثار والزراعة وبحيرة دومة الجندل التي تضم كل عام بطولة السباقات البحرية على مستوى الخليج وكرة الطائرة الشاطئية إضافة إلى مهرجان التمور السنوي الذي ينطلق هذا المساء .وأضاف : كل هذه المقومات أسهمت في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار للتمتع بهذه العوامل الجاذبة مما يتطلب منا بذل المزيد من الجهد والعمل لإيجاد استثمارات سياحية من شأنها أن تجعل المنطقة قادرة على منافسة مثيلاتها من المدن السياحية .وفي ختام كلمته قدم محافظ دومة الجندل الشكر والتقدير لسمو الأمير بدر بن سلطان على هذه الزيارة للقاء الأهالي التي تدل على اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالمواطن أينما كان .بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة .حضر الاستقبال أصحاب الفضيلة المشائخ وكتاب العدل ومديرو الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين .// انتهى //00:38ت م