عام / سمو ولي العهد يجتمع مع مديرة اليونسكو ويستعرضان المبادرات السعودية في الجانب الثقافي والتعاون وفرص تطويره بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030
الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/04/10 م واس
باريس 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واس
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته اليوم ، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) السيدة أودري ازولاي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل مع اليونسكو وفرص تطويره بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
حضر اللقاء أعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد .
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