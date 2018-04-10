نيويورك 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسدانت دولة الكويت وبأشد العبارات اليوم الهجمات البشعة بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي تعرضت لها المناطق السكنية المحاصرة في الغوطة الشرقية بسوريا بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مدينة دوما يوم السبت الماضي.وقال المندوب الدائم لدولة الكويت في الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة دولة الكويت أمام جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت اليوم في نيويورك حول الوضع في سوريا " إن الأزمة السورية تشهد مع الأسف مزيداً من التدهور كما أن القرارات التي يصدرها مجلس الأمن حيال هذه القضايا لا ترى طريقها إلى التنفيذ ويبقى المجلس المكلف بصيانة السلم والأمن الدوليين عاجزاً عن الاضطلاع بمسؤولياته وغير موحد بل منقسم في مواجهة هذه المخاطر والتهديدات وبالتالي تستمر هذه الأزمات ومعاناة شعوب دول المنطقة".ورأى العتيبي أنه على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في صيانة الأمن والسلم الدوليين وأن ما يجري في سوريا من استمرار لاستخدام الأسلحة الكيماوية يمثل تهديداً حقيقياً لمنظومة عدم الانتشار، وأن هذه الهجمات سواء خلال الغارات الجوية أو عبر الهجمات المدفعية تشكل جميعها انتهاكات فاضحة لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2401 الذي طالب بوقف إطلاق النار دون أي تأخير لمدة 30 يومًا على الأقل.وأكد العتيبي أن هناك مسؤولية جماعية لمجلس الأمن إزاء ما يعانيه الشعب السوري الذي سئم من مشاهدة اجتماعات مجلس الأمن دون أن يرى نتيجة ملموسة على الأرض.// انتهى //01:45ت م