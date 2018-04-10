باريس 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً في اتصال هاتفي اليوم الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية، مطالبين بضرورة الرد الحازم من المجتمع الدولي على هذا الهجوم المأساوي.وأفاد قصر الإليزية الرئاسي في بيانٍ بأن الرئيسين ناقشا التطورات التي حصلت منذ الهجوم الكيماوي الذي استهدف سكان دوما في الغوطة الشرقية والنقاشات الجارية في مجلس الأمن الدولي حول هذا الهجوم.// انتهى //04:11ت م