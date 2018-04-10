أمستردام 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسطلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا من المحكمة الفصل فيما إذا كانت لديها ولاية قضائية بشأن ترحيل الروهينجا من ميانمار إلى بنجلادش وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية.وقالت بنسودا : "هذه ليست مسألة نظرية ولكن مسألة واقعية تؤثر على ما إذا كانت المحكمة قد تمارس الولاية القضائية للتحقيق والمحاكمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك"، مضيفةً أنه نظرًا لطبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود، فإن حكمًا في صالح الاختصاص القضائي للمحكمة سيتماشى مع المبادئ القانونية المرعية.// انتهى //04:44ت م