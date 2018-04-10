الأمم المتحدة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم إنها تتابع بقلق بالغ العنف واستخدام الرصاص الحي والمطاطي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مسيرة العودة في قطاع غزة.وأشارت بنسودا في بيان صحفي إلى التقارير التي أفادت بمقتل 27 فلسطينيا وإصابة أكثر من ألف بجراح، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، مبينةً أن العنف ضد المدنيين في مثل الوضع السائد في غزة، قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما ينطبق أيضا على استغلال وجود المدنيين كدروع بشرية للأنشطة العسكرية.وأوضحت أن مكتبها يجري دراسة أولية للحالة في فلسطين وأنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب وسيسجل أي حالة تحريض على استعمال القوة بشكل غير قانوني أو اللجوء إليها، حاثةً الأطراف المعنية على الإحجام عن التمادي في تصعيد الوضع المأساوي.// انتهى //05:38ت م