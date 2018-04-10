الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الأمير محمد بن سلمان يستعرض ووزير خارجية فرنسا مستجدات الشرق الأوسطولي العهد ورئيس الوزراء الفرنسي يبحثان تطوير الشراكةولي العهد ووزيرة الدفاع الفرنسية يوقعان اتفاقيات لتطوير القوات المسلحةالأمير محمد بن سلمان يستعرض مبادرات المملكة الثقافية مع مديرة اليونيسكوخالد الفيصل يوافق على دمج المنتديات الاقتصادية تحت مظلة واحدةفيصل بن بندر يشدد على أهمية توظيف السعوديين وفتح الفرص أمامهمسعود بن نايف يستقبل القنصل العام الأميركي بالظهرانالجبير يجتمع مع وزير الخارجية الفرنسيبدء أعمال الاجتماع الـ39 لمجلس الأعمال السعودي - الفرنسي المشتركمركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مع منظمة اليونيسيف مشروعاً لمكافحة الكوليرا في اليمنقضايا السياقة الآمنة للمرأة في منتدى «#تنقلي_بأمان» نهاية الشهر الحاليرابطة العالم الإسلامي: «كيميائي دوما» جريمة حرب تستدعي التدخل الدولي العاجلالجامعة تدين العنف الإسرائيلي تجاه التظاهرات الفلسطينية"الشرعية": إيران لم تقدم لليمنيين إلا الخراباليمن: هلاك 249 انقلابياً بينهم ثلاث قيادات وإصابة 337 آخرين في مواجهات مع الجيش الوطنيترمب والعبادي يشيدان بانتصارات العراق على داعشترمب: «قرارات مهمة» بشأن سورية ستتخذ خلال يوم أو يومينتظاهرة واسعة للمزارعين في أصفهان// يتبع //06:00 ت م 03:00جمت