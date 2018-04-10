الصحف السعودية
الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/04/10 م واس
الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الأمير محمد بن سلمان يستعرض ووزير خارجية فرنسا مستجدات الشرق الأوسط
ولي العهد ورئيس الوزراء الفرنسي يبحثان تطوير الشراكة
ولي العهد ووزيرة الدفاع الفرنسية يوقعان اتفاقيات لتطوير القوات المسلحة
الأمير محمد بن سلمان يستعرض مبادرات المملكة الثقافية مع مديرة اليونيسكو
خالد الفيصل يوافق على دمج المنتديات الاقتصادية تحت مظلة واحدة
فيصل بن بندر يشدد على أهمية توظيف السعوديين وفتح الفرص أمامهم
سعود بن نايف يستقبل القنصل العام الأميركي بالظهران
الجبير يجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي
بدء أعمال الاجتماع الـ39 لمجلس الأعمال السعودي - الفرنسي المشترك
مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مع منظمة اليونيسيف مشروعاً لمكافحة الكوليرا في اليمن
قضايا السياقة الآمنة للمرأة في منتدى «#تنقلي_بأمان» نهاية الشهر الحالي
رابطة العالم الإسلامي: «كيميائي دوما» جريمة حرب تستدعي التدخل الدولي العاجل
الجامعة تدين العنف الإسرائيلي تجاه التظاهرات الفلسطينية
"الشرعية": إيران لم تقدم لليمنيين إلا الخراب
اليمن: هلاك 249 انقلابياً بينهم ثلاث قيادات وإصابة 337 آخرين في مواجهات مع الجيش الوطني
ترمب والعبادي يشيدان بانتصارات العراق على داعش
ترمب: «قرارات مهمة» بشأن سورية ستتخذ خلال يوم أو يومين
تظاهرة واسعة للمزارعين في أصفهان
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