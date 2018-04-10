وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي.وتحت عنوان (زيارة ناجحة ومفصلية) قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها: تبدو واضحة نجاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وهو يوشك على اختتام زيارته الخارجية الطويلة التي شملت مصر، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، إذ أجمع المعلقون فــي شبكات التلفزة والصحف البريطانية والأمريكية على أن ولي العهد نجح في كسب القلوب والعقول، بما عرضه مــن أفكار خلاقة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني السعـودي، بما يحقق مكاسب جمة للمملكة ولشركائها الذين تعوّل عليهم فــي مختلف المجالات.ورأت أن زيارة ولي العهد للولايات المتحدة شهدت قدراً أكبر مــن الزخم والحيوية بعد انتهاء شقها الرسمي، وتحولها إلى زيارة عـمل لعدد مــن المدن الأمريكية، حيث تقاطر نجوم الصناعة والتكنولوجيا الأمريكيون للقاء ولي العهد، لمعرفة مزيد مــن المعلومات عـــن الفرص التي تجسدها «السعودية الجديدة»، مــن خلال المشاريع التي يتطلبها تحقيق رؤية 2030، وربما كانت صناعة الترفيه والمعلوماتية الأكثر استحواذاً على لقاءات ولي العهد، لتعويل الرؤية على الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مراحل جديدة مــن المداخيل والتوظيف والإنتاج، ليصبح فــي مأمن مــن تقلبات أسواق النفط.واختتمت بالقول: أن الاهتمام بولي العهد وأفكاره وحماسته للتغيير والإصلاح امتد إلى فرنسا، وهي حليف قديم للمملكة، سرّت قادتها تصوراته لتطوير العلاقة العريقة لتصبح شراكة إستراتيجية، وهو ما سيحدث فــي قادم الأيام.// يتبع //06:01 ت م 03:01جمت