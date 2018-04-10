الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدي الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض ، الشرقية، القصيم و الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة ) ، وهطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الرياض, القصيم, الشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية) , كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد لتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:06ت م