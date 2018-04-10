طرابلس 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بلقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إذ بحثا تطورات العملية السياسية على الساحة الليبية والإقليمية وانتخابات المجلس الأعلى للدولة والتخطيط للانتخابات البلدية.وأشارت الصحف إلى لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد خالد المشري، مبينة أن الاجتماع تطرق إلى خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا والجهود المتواصلة من أجل تعديل الاتفاق السياسي.وتطرقت إلى اجتماع اجتمع وزراء حكومة الوفاق الوطني الداخلية عبد السلام عاشور والخارجية محمد سيالة والعدل محمد عبد الواحد مع وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط الستر بيرت، وما تم خلاله من بحث التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساهمة بريطانيا في هذا الموضوع مع الاتحاد الاوروبي.وعرجت الصحف على اجتماع اللجنة الرباعية الدولية المعنية بليبيا في القاهرة نهاية أبريل الجاري لبحث تطورات الأزمة الليبية حسب بيان الجامعة العربية، والتي تضم كلا من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والتي تشجع الأطراف على الانخراط في حوار سياسي جاد وشامل، بغية الاتفاق على سبل معالجة النقاط العالقة في اتفاق الصخيرات.ونقلت الصحف تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بأنه سوف يتخذ قرارات مهمة بشأن الهجوم الكيماوي في سوريا.// انتهى //07:30ت م