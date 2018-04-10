نجران 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستنفذ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" بنجران، غداً، ورشة تدريبية بعنوان "تأهيل المرخصين في القطاع السياحي"، وذلك بفندق أوسيس بمدينة نجران.وتستهدف الورشة التدريبية المرخص لهم والمستثمرين في القطاعات السياحية، لتعريفهم باختصاصات الهيئة العامة للسياحة والاستثمار السياحي، ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020م، إضافةً إلى متطلبات الأمن والسلامة والنظافة في المنشآت السياحية، وأبرز ملامح نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، واستعراض أهم المخالفات في المنشآت السياحية.// انتهى //08:25ت م