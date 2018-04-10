مأرب 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 850 كرتون من التمور في حي الزراعة بمدينة مأرب في محافظة مأرب ، يستفيد منها 5100 فرد، وهي من اجمالي المخصص للمحافظة من التمور والبالغ 1000 طن وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل من المركز لأبناء الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.//انتهى//09:44ت م