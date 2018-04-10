بريدة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسأعلن مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب, عن بدء التسجيل في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة, التي ستقام في ميدان مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة خلال الفترة من 3 - 5 شعبان 1439 هـ الموافق 19-21 من شهر ابريل, وذلك بتنظيم مربط سحابة للخيل العربية الأصيلة تحت اشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب.وأكد مؤسس بطولة جمال الخيل بالقصيم عبدالله بن إبراهيم الحبيب، أن الفروسية في منطقة القصيم تحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.// انتهى //09:44ت م