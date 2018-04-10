الباحة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسأقامت كلية العلوم والآداب بمحافظة المندق أمس، حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتفوقين للعام الجامعي الحالي، وذلك بمقر الكلية بحضور محافظ المندق صالح بن محمد القلطي.وبدأ الحفل بالقران الكريم ثم ألقى عميد الكلية الدكتور خالد بن سالم الزهراني، كلمة نوه فيها بما تلقاه الكلية من اهتمام ومتابعة معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، لتقوم الكلية بدورها المعرفي والأكاديمي.وأوضح أن الكلية تسعى إلى صقل شخصية طلابها من خلال ما يُقدم من برامج وأنشطة وفعاليات لا صفية فاعلة في مسيرة الطالب الجامعي، والدور التنويري الذي تقوم به الجامعة نحو تحصين الطلاب ضد الأفكار الهدامة واحتواء مواهبهم وتشجيعها وتعزيز الانتماء لديهم تجاه القيادة الرشيدة والوطن الغالي، مشيراً إلى عدد من البرامج والفعاليات النوعية التي نفذتها الكلية خلال العام الحالي.بعد ذلك قدمت عدد من الفقرات من إعداد وتقديم طلاب الكلية والتي كانت مخرجات عطاءاتهم خلال العام، ثم القى محافظ المندق كلمةً أشار فيها إلى ما يحظى به التعليم العالي من اهتمام مباشر من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين، وتقديم كافة التسهيلات للطلاب لخلق فرص التميز والمساهمة في بناء الوطن، مشيراً إلى اهتمام وحرص سمو أمير منطقة الباحة على استقرار أبناء منطقة الباحة والمحافظات التابعة لها في محافظاتهم وتقديم الخدمات التعليمية لهم.ووجه القلطي كلمة توجيهية للطلاب موضحاً ما تتطلبه المرحلة الحالية من المساهمة في دفع عجلة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية ومواصلة العطاء والبذل والاجتهاد لتحقيق النجاحات.وفي الختام تم تكريم المشاركين في الأندية الطلابية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتكريم المتفوقين من الطلاب وعدد من أساتذة الكلية والموظفين وشركاء النجاح من الجهات الحكومية بالمحافظة الذين قدموا الدعم والمساندة للكلية والمساهمة في إنجاح بعض الأنشطة الطلابية.// انتهى //09:50ت م