تبوك 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسنظمت جامعة تبوك ممثلة بكلية إدارة الأعمال بشطر الطالبات أمس, فعاليات المعرض الفني الأول تحت عنوان " الملتقى الابتكاري والريادي لكلية إدارة الأعمال ".وأفادت وكيلة كلية إدارة الأعمال الدكتورة رويدا العطوي أن المعرض يتضمن العديد من الأعمال الفنية في مختلف الفنون البصرية والتشكيلية من رسم وتصوير ومنحوتات مثلت جوانب ثقافية متنوعة للمجتمع والطبيعة بالمملكة، بمشاركة عدد من الفنانات التشكيليات, مشيرة إلى أنه تم خلال المعرض عقد مجموعة من ورش العمل شملت جماليات الخط العربي، وفن الرسم الحر، والديكور وفنون المكياج للخدع السينمائية.// انتهى //11:04ت م