الباحة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستنظم الكلية التقنية للبنات بالباحة يوم غدٍ ، ثلاث ورش تدريبية وبرامج منوعة للفتيات ، وذلك على مسرح مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.وأوضحت منسقة العلاقات العامة بالكلية وجدان بنت سعيد الغامدي،أن الورش التي تأتي ضمن فعاليات تمكين التي تعنى بكل ما يهم المرأة في منطقة الباحة ستبدأ فعالياتها الساعة الثامنة مساءً تتضمن " مبادئ الماكياج " ، " صناعة الدمى " ، " ومبادئ إدارة الأعمال " .وبينت أن فعاليات تمكين التي تستمر سبعة أيام تتضمن معرضا عن المشغولات والأعمال اليدوية من نتاج طالبات الكلية التقنية ، وبازار، إلى جانب الفعاليات المصاحبة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تهتم بالفتيات وتنمية مهارتهن.// انتهى //11:05ت م