نجران 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً بقسم النشاط العلمي، استقبال طلبات التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة بمدارس المنطقة، للمشاركة في مسابقة " تحدي المستقبل.. رياضيات"، التي تنظمها وزارة التعليم.وتهدف المسابقة التي تتكون من خمس جولات، إلى رفع مستويات الطلاب والطالبات علمياً وثقافياً عن طريق التحفيز والإجابة على الأسئلة بأسلوب جذاب وممتع، ويستمر التسجيل بالمسابقة حتى يوم الأحد القادم، عبر موقع المسابقة الإلكتروني http://fgcompetition.tetco.sa/#/landing.// انتهى //11:05ت م