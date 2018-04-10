الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسأطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ملتقى التدريب المكثف للموهوبين والموهوبات بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، الذي يستمر حتى يوم 20 ن رمضان 1439هـ، الموافق 5 من يوليو 2018م،في تخصصات الرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء.ويعد الملتقى مساحة تدريبية أكبر لطلبة الأولمبياد الدولي، حيث يتضمن 12 مستوى تدريبياً، ويتخلله عدد من المشاركات الدولية والمعسكرات التدريبية الخارجية.ويضم الملتقى 129 طالباً وطالبة، يقوم على تدريبهم 52 مدرباً ومدربة من أكاديميين محليين ودوليين، ويصل عدد الساعات التدريبية إلى 9 ساعات تدريبية في اليوم الواحد.وستكون أولى مشاركات هؤلاء الموهوبين والموهوبات، مشاركة فريق الرياضيات في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات في مدينة فلورانس الايطالية خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل 2018م.ويأتي هذا الملتقى انطلاقاً من دور "مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله "موهبة" في رعاية الموهوبين والموهوبات وتوفير البرامج التدريبية التي تعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لخوض المسابقات و الأولمبيادات الدولية.وأكد معالي الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أن المؤسسة حريصة على تأهيل أبناء الوطن من الموهوبين والموهوبات وتنمية مهاراتهم، على يد متخصصين في مختلف العلوم التي يتضمنها الملتقى.وشدد على أهمية استعدادات الموهوبين والموهوبات للمشاركات الخارجية وإعدادهم بطريقة سليمة حتى يكونوا على قدر المواجهة والمسؤولية مع موهوبي الدول الأخرى، وليتمكنوا -بإذن الله- من تحقيق المراكز المتقدمة ورفع اسم بلدنا عالياً في المحافل الدولية كافة.// انتهى //11:10ت م