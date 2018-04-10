الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسافتتح (معرض التوظيف) الذي يقيمه معهد الإدارة العامة ضمن فعاليات (الخريج والوظيفة 22) أبوابه اليوم، لإستقبال خريجي وخريجات البرامج الإعدادية وجميع الدارسين والباحثين عن فرص وظيفية، وذلك في مقر المعهد بالرياض.ويشارك في المعرض عدد من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والأهلية بـأجنحة لاستقبال الزائرين ، حيث تقدم كل جهة تعريفا عنها وعن المهام التي تقوم بها وأنشطتها وطبيعة العمل فيها، بالإضافة إلى تعريفهم بالفرص الوظيفية المتوفرة لديها.وتحرص الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص على المشاركة السنوية في هذا المعرض الذي يوفر لها فرصة اللقاء المباشر مع طالبي العمل والباحثين عن الوظيفة من المؤهلين في التخصصات التي ترغب التوظيف فيها، ويتقاطع هذا الحرص مع رغبة المعهد في توظيف خريجيه وتهيئة كافة الفرص لهم ووضع الخيارات الوظيفية المتعددة أمامهم لاختيار ما يناسبهم.وقد شارك في فعاليات (الخريج والوظيفة 22)، 21 جهة من المؤسسات والهيئات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص ، منها: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الهيئة العامة للطيران المدني، وغيرها من الجهات.//انتهى//11:10ت م