سياسي / قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من القدس المحتلة
الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/04/10 م واس
القدس المحتلة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثمانية فلسطينيين من محافظة القدس المحتلة، بينهم أسير فلسطيني محرر.
وأفادت مصادر محليه في القدس ، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من العيسوية، ومواطن فلسطيني من بلدة حزما ، بينما جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين من بينهم أسير محرر قرية صور باهر جنوب شرق القدس ، وحولتهم الى مركز التوقيف والتحقيق في القدس.
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11:12ت م