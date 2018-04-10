القدس المحتلة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثمانية فلسطينيين من محافظة القدس المحتلة، بينهم أسير فلسطيني محرر.وأفادت مصادر محليه في القدس ، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من العيسوية، ومواطن فلسطيني من بلدة حزما ، بينما جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين من بينهم أسير محرر قرية صور باهر جنوب شرق القدس ، وحولتهم الى مركز التوقيف والتحقيق في القدس.// انتهى //11:12ت م