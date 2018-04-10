دبي 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسانطلقت أمس مشاركة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) في فعاليات معرض الإنجازات الحكومية الذي يعقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وبين المدير العام لبرنامج (يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري ، أن هذه المشاركة تأتي سعيا من البرنامج لاستعراض مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وما مرت به هذه المسيرة من تطورات حتى هذه الفترة.وأشار إلى أن هذه المشاركة تعد فرصة مواتية للاطلاع على أبرز إنجازات الجهات الحكومية على المستوى الإقليمي، مبيناً أن برنامج (يسّر) يسعى إلى التعرف على أبرز تلك الإنجازات والاستفادة من التجارب الحكومية في مجال التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاطلاع على ما تقوم به الحكومات عن كثب في هذا الجانب، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، مشيراً إلى أن برنامج (يسّر) يضع نصب عينيه تقديم أحدث الحلول التقنية للجهات الحكومية وذلك لتمكينها من خدمة المستفيدين بما يتماشى مع تطلعاتهم ووفق أعلى درجات الأداء والموثوقية.وبين العسيري أن (يسّر) يسعى إلى إطلاع زوار المعرض على ما حققته المملكة من إنجازات في مجال التحول الرقمي منذ أن انطلقت هذه المسيرة، فضلاً عن عرض ما يقدمه من خدمات للجهات الحكومية في المملكة، ساعدت على تحقيق عدد من الإنجازات والجوائز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.// انتهى //11:14ت م