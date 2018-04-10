جدة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز، غداً، بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، محاضرة بعنوان "القيم العليا للإسلام ونبذه للتطرف والإرهاب"، وذلك في قاعة الندوات والمحاضرات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.وتأتي المحاضرة التي يُقدمها معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد الخنين، ضمن أنشطة وبرامج الجامعة للعام الحالي.// انتهى //11:15ت م