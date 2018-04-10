بغداد 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسالتقى وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ، اليوم في بغداد ، مع السفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال صناعة النفط والغاز.وأكد وزير النفط العراقي في بيان صادر عن وزارته اليوم أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع صناعة النفط والغاز ، داعيا الشركات النفطية الأمريكية إلى زيادة استثماراتها في مجال إنشاء مصافي نفطية جديدة أو في تأهيل البنى التحتية العراقية.// انتهى //11:16ت م