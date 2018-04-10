الأحساء 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسنجح مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً من التفاف أمعائه حول بعضها "انفتال الأمعاء"، التي تعد من الحالات النادرة في الأطفال.وكان الطفل يعاني من آلآم مزمنة بالبطن وإستفراغ بسبب إلتفاف الأمعاء مما سبب انسداد جزئي بالأمعاء، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تمكن الفريق الطبي المختص بقسم جراحة الأطفال من إجراء العملية الجراحية بنجاح، وغادر الطفل المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ولله الحمد .// انتهى //11:25ت م