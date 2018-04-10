ينبع 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسالتقى أمس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة, مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس سلطان الذبياني.وأكد المحافظ خلال اللقاء أهمية استكمال مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة خاصة في ظل التطور الذي تشهد محافظة ينبع في جميع المجالات, إضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة ومراكزها.من جانبه أشار مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة إلى طرح مشروع استكمال الأحياء بشبكة صرف صحي , كما أنه جاري العمل على التشغيل الجزئي لبعض أحياء ينبع قريباً.// انتهى //11:29ت م