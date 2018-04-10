تبوك 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسحصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أربع جوائز تعليمية في المسابقة التي نظمها مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود .وقد فازت بجائزة البحث الإجرائي في مجال تعليم وتعلم العلوم, سمر علي الشامان وذلك ضمن أفضل عشر مشاركات من خلال بحثها "أثر استخدام استراتيجيتي الصف المقلوب والمحطات العلمية" في زيادة تحصيل طالبات الصف الخامس في مدرسة طلائع الغد النموذجية بتبوك في مقرر العلوم.كما فاز بجائزة البحث الإجرائي كل من الدكتور ظافر علي القرني, وعبدالرزاق نوبي الصالح, وأحمد مهدي عواجي من خلال بحوثهم المشتركة "فاعلية استخدام طريقة التجارب العملية القبلية في التحصيل الدراسي والاتجاه نحو مادة العلوم لدى طلاب الصف المتوسط بمدرسة الحارث بن أوس بتبوك.وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين الغُمري التهنئة للفائزين بالجوائز , منوهاً بأهميتها في تجويد مخرجات العمل التعليمي وتطوير أساليب التدريس وتوفير أدوات الجذب والتشويق للمواد العلمية بما يحفز الطلاب والطالبات على زيادة التحصيل العلمي.يذكر أن مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات يسعى إلى تطوير تعليم العلوم والرياضيات القائم على البحث العلمي، والتطوير المهني للباحثين، والشراكة المجتمعية من خلال تقديم البحوث والاستشارات للجهات المستفيدة وتعتبر مراكز التميز البحثي إحدى الثمار التطويرية لوزارة التعليم التي تبنتها ضمن حزمة من البرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة التعليم في المملكة العربية السعودية.// انتهى //11:35ت م