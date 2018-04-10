حائل 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسافتتح وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري، أمس، فعاليات ومعرض الأسبوع التوعوي الرابع بالتخصصات الجامعية 2018م، الذي شاركت فيه كليات الجامعة وعماداتها المساندة ونظمته عمادة السنة التحضيرية، بهدف توجيه الطلاب نحو التخصصات التي يرغبون الالتحاق بها حسب ميولهم وتوجهاتهم العلمية وذلك في القاعة الكبرى بمجمع كليات الطلاب.وتجول الدكتور زيد الشمري في أرجاء المعرض واطلع على الخدمات التي تقدمها الكليات والعمادات المساندة من برامج ومقررات وأنشطة تفيد طلاب السنة التحضيرية في توجههم نحو التخصص الذي يرغبون، كما ناقش طلاب السنة التحضيرية المتواجدين بالمعرض حول كيفية استقبال منسوبي الكليات لهم.وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية حرص إدارة الجامعة على إقامة هذه الفعاليات، والتي تأتي امتداداً للجهود المتواصلة في تحقيق شعار الطالب أولاً في عرض التخصصات الجامعية لطلاب السنة التحضيرية قبل عمليات التخصيص.من جهته أوضح عميد السنة التحضيرية الدكتور بدر الحربي، إن الأسبوع التوعوي الذي تشارك فيه كليات الجامعة يهدف إلى عرض التخصصات الموجودة لديها ونسب القبول في كل تخصص.// انتهى //12:42ت م