الطائف 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار لهطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية، وتؤدي إلى جريان السيول، وذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف، والأجزاء الجنوبية والشرقية منها مشيرة إلى أن هذه الحالة تستمر حتى منتصف الليل.من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وبضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.// انتهى //12:42ت م