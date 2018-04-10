الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسأطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطبيق "تدريبك" على الأجهزة الذكية، الذي يتيح للمستفيدين إمكانية التحقق من وجود ترخيص للمنشآت الأهلية التي تقدم التدريب، وللتحققمن نظامية الدورات المقدمة من المنشأة، أو أي ملاحظات أخرى.ويتميز تطبيق "تدريبك" الاستعلام عن المعاهد التدريبية المرخصة في جميع مناطق المملكة، والاطلاع على البرامج والدورات التدريبية المعتمدة لكل منشأة تدريبية، إضافة إلى رفع بلاغ عن أي ملاحظات أو شكوى على أي معهد تدريب أهلي، والإبلاغ عن برامج أو دورات تدريبية غير معتمدة، وإضافة صورة عند تقديم بلاغ، كما يمكن تحديد موقع المخالفة أو الدورة غير النظامية من خلال خرائط جوجل، إضافة إلى الاستعلام عن البلاغات بواسطة رقم الهوية أو رقم الهاتف أو البريد الالكتروني، ومتابعة الطلبات والإجراءات المرسلة من الفروع بشكل تفصيلي وبالتالي الاستفادة من المستخدمين للإسهام في متابعة أنشطة التدريب للمحافظة على سلامته وجودته.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أطلقت برنامج التحول الاستراتيجي انطلاقا من رؤية المملكة 2030، بهدف تطوير استراتيجيتها وإطلاق المبادرات الإلكترونية اللازمةلتحقيقها، ولرفع الوعي وتغيير المفهوم الحالي عن التدريب التقني والمهني لدى المجتمع.// انتهى //12:43ت م