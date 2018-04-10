الطائف 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسشهد معرض "التاجر الصغير" المقام ضمن فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 14، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية، بمنتزه الردف إقبالاً من زوار ومرتادي المنتزه، الذين حرصوا على شراء العديد من المعروضات والمبيعات التي يقدمها الطلاب، تشجيعاً لتجربتهم التجارية المميزة.وأوضحت رائدة الأعمال ميرفت فيصل النمري، أن معرض "التاجر الصغير" يأتي ضمن الفعاليات الاجتماعية التي تنفذها غرفة الطائف ممثلة بمركز سيدات الأعمال بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للأنشطة الاجتماعية.وأشارت النمري إلى أن فعالية " التاجر الصغير" تستهدف الأطفال من سن الـ السابعة وحتى الـ الثانية عشر، وتهدف إلى تنمية مهارات الأطفال في البيع والشراء وتحفيزهم على العمل مستقبلاً في القطاع الخاص، وتعزيز وصقل مواهبهم في المجالات التجارية وتنمية شغفهم بالتجارة منذ الصغر، مشيرةً إلى أن الفعالية تضم مشاركة ثلاثين تاجر صغير بواقع ثلاثة تجار يومياً طوال مدة مهرجان الورد الطائفي الـ 14 المقدرة ب عشرة أيام.// انتهى //12:43ت م