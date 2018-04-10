نجران 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسنظمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم التقنية الإدارية، اليوم، محاضرة حول "إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية"، قدمها عضو هيئة التدريب بالكلية صالح بن سالم الصقور، وذلك في قاعة الأمير مشعل بمقر الكلية.وتأتي المحاضرة من قسم التقنية الإدارية إدراكًا لأهمية إكساب المتدرب مهارات وفنون إعداد السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية للحصول على العمل، وآليات تنفيذها وفق معايير مقننة تضمن اختيار المرشح بمشيئة الله ذي الكفاءة والفاعلية، والمتوافق مع معايير الوصف الوظيفي للوظيفة المتقدم لها مستقبلاً.// انتهى //12:44ت م