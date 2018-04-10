الأحساء 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسدشّن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء أمس، فعاليات مهرجان الأحساء المبدعة للحرف اليدوية والفنون الشعبية، في نسخته الثانية، الذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الأحساء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك بمقر الفريج التراثي.وفور وصول سموه مقر الفعاليات، اطلع أثناء جولته على الحرف اليدوية، التي شملت 40 حرفة تحكي تراث وتاريخ المحافظة العريق، وعلى عروض البيت الأحسائي الذي يجسد واقع الحياة قديماً، فيما قدمت ألوان من الفنون الشعبية والفلكلورات المتنوعة، منها العرضة الحساوية، والفريسة، والعاشوري، والمجيلسي، والليوه، ودق الحب، بينما شاركت صحة الأحساء في معرض حول الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.وعبّر سمو محافظ الأحساء، عن فخره بهذه الحرف والفنون الشعبية التي تمثل الأحساء، متمنياً المحافظة عليها، منوهاً في الوقت نفسه بتميز المهرجان خلال عامه الثاني، وبجهود العاملين، وأكد سموه، أن الأحساء ما زالت مستمرة في تقديم الإبداع على مستوى المملكة.من جانبه، أكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن المهرجان يأتي من واجبات الأمانة مع الشركاء في المحافظة على الإرث التاريخي والتراثي والتفاخر بهما، وتعزيزاً لأهداف الأمانة في المحافظة على التراث والفنون الشعبية، وامتداداً لنيل الأحساء لعضوية الانضمام لشبكة المدن الإبداعية العالمية بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية، كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً.بدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد الفريدة، أن مشاركة هيئة السياحة في المهرجان تأتي لما تعنيه أهمية التراث والحفاظ عليه، خصوصاً أن الأحساء تحتضن الكثير من الحرف اليدوية، وأن هذه الفعاليات تساهم في التعرف على هذا التراث.// انتهى //12:46ت م