المدينة المنورة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستشهد المدينة المنورة حالياً فعاليات ملتقى المدينة المنورة الدولي للنحت, الذي تنظمه هيئة تطوير المدينة وذلك في جادة قباء، بمشاركة 16 فنان من 11 دولة، بهدف التعريف بالنحت بوصفه أحد الفنون القديمة, ورفع الذائقة الفنية, إضافة إلى استثمار تلك المنحوتات في تزيين وتجميل عدد من الميادين والحدائق بالمنطقة.وأوضح منسق ملتقى المدينة المنورة الدولي للنحت طلال الطخيس, أن الملتقى يعتبر أول ملتقى دولي للنحت يقام في المدينة المنورة بمشاركة كوكبة من النحاتين السعوديين والعرب المتميزين , ويقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.وأفاد الطخيس, أن الملتقى يهدف إلى التعريف بالنحت من خلال ممارسته أمام الجمهور ليتعرفوا على طريقة النحت والجهد الذي يبذل في هذه الهواية بتحويلها من كتله صلبه إلى أعمال فنية رائعة.// انتهى //12:47ت م