القاهرة 24 رجب 1439هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسسجل معدل التضخم في مصر ارتفاعاً خلال شهر مارس الماضي بنسبة 1% مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه ليبلغ 267.8 نقطة ،فيما بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 13.1% مقارنة بشهر فبراير 2017 والذي بلغ خلاله 32.5%.وأوضح الجهاز المركزي المصري للإحصاء في نشرته الشهرية اليوم أن معدل التضخم خلال الربع الأول من عام 2018 في الفترة من يناير إلى مارس بلغ نحو 14.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.// انتهى //12:49ت م