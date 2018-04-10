الرباط 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واساولت عدد من الصحف المغربية اهتمامها للزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجمهورية الفرنسية، مبرزة أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتأسيس شراكة جديدة تشمل مختلف المجالات.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.ولفتت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية توعدت بالتحقيق في قتل عشرات الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال في غزة خلال مسيرات العودة.وتناولت موجة التنديد الدولي المتواصلة باستخدام النظام السوري لغازات سامة في قصفه لمناطق الغوطة الشرقية.وذكرت أن مجلس الأمن قد اجتمع أمس لبحث موضوع الهجوم بالغازات السامة الذي خلف عشرات القتلى.وتابعت الصحف حالة الترقب في شبه الجزيرة الكورية في انتظار لقاء الزعيمين الكوريين.// انتهى //12:49ت م