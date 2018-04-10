القاهرة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسقتل ضابط شرطة مصري برتبة نقيب وأصيب آخر بذات الرتبة ومجندا آخر بجراح نتيجة تبادل لإطلاق النيران مع عدد من العناصر الإجرامية بمركز نجع حمادي بالصعيد المصري.وأوضح بيان أمني اليوم أن قوة مصرية كانت تقوم بتنفيذ حملة أمنية قد اشتبكت مع متهمين ناحية حمرادوم بمركز شرطة نجع حمادي الأمر الذي أدى وقوع هذه الإصابات.وكان مدير أمن قنا اللواء قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بمقتل الضابط الذي يعمل معاون مباحث بقسم شرطة نجع حمادي وإصابة ضابط آخر ومجند إثر تبادل لإطلاق النيران مع عدد من المتهمين خلال تنفيذ حملة أمنية.//انتهى//12:51ت م